El concert solidari pels afectats per la dana recapta 400 euros

El concert solidari pels afectats per la dana celebrat el passat 22 de febrer a l'hotel Roc Blanc va aconseguir recaptar 400 euros, entre les entades venudes i els discos cedits per Quim Salvat, que aniran destinats a donar suport a les famílies afectades així com per la reconstrucció de zones destrossades. L'esdeveniment, organitzat amb la col·laboració de la Creu Roja, va comptar amb les actuacions desinteressades de diversos artistes com Quim Salvat, MT4 Band, Komanem i Super Jam, on el líder de la banda, Jonhy Marchán, va expressar que "tant de bo no haguéssim de fer aquest tipus de concert, seria senyal que aniria tot superbé. Però bé, és un granet de sorra que posem, i en 'mode festa'. Penso que és un bon acte i, sigui molt o poc el que puguem aportar als afectats per la DANA, en aquest cas, serà benvingut."

La Creu Roja informa que les persones que vulguin col·laborar encara ho poden fer a través de Bizum amb el codi 07400.