Andorra i San Marino confien que el procés d'adopció de l'acord d'associació finalitzi aviat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra i San Marino confien que la finalització del procés d'adopció de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea "pugui ser com més aviat millor". Aquest seria el resum de la reunió telemàtica que ha mantingut el cap de Govern, Xavier Espot, amb el ministre d'Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, aquesta tarda, on també han posat de manifest que queda pendent saber si l’Acord d’associació serà adoptat com a acord de competències exclusives de la Unió Europea o si serà considerat com a un acord mixt, la qual cosa requeriria una ratificació de la part mixta de l’acord per part de cadascun dels parlaments dels estats membres de la Unió Europea.

En paral·lel, Andorra i San Marino han agraït a la Comissió Europea el treball fet en els últims mesos, responent a les diferents peticions realitzades pels estats membres i tractant de resoldre totes les qüestions presentades, així com el suport dels estats membres de la Unió i en particular al govern de Polònia, que ostenta la presidència del Consell de la UE durant aquest primer semestre, per incloure en el seu programa el propòsit d’“esforçar-se per avançar en els treballs de l'Acord amb el Principat d'Andorra i la República de San Marino que permetrà participar als dos països en el mercat interior de la UE”.

Espot i Beccari han dit estar compromesos per aquest projecte comú, i han convingut mantenir el diàleg obert. Les dues delegacions també han tractat sobre resolucions sotmeses a les Nacions Unides relatives al conflicte a Ucraïna i han acordat continuar establint consultes prèvies al respecte a través les seves representacions permanents.