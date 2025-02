Tor reclama més eficàcia en la protecció dels drets humans

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va intervenir ahir en el segment d’alt nivell de la 58a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU. Tor va expressar la “profunda preocupació” pels conflictes a Ucraïna, Gaza i el Sudan, així com a la República Democràtica del Congo, “sense oblidar les altres moltes crisis i conflictes que massa sovint romanen a l’ombra com la situació a Haití”. La ministra va demanar “reforçar i fer més eficaços” els mecanismes internacionals per a la protecció dels drets fonamentals, entre els quals va destacar el mateix Consell de Drets Humans, i va fer èmfasi en la vulnerabilitat dels infants i de les dones en situacions de conflicte. La titular d’Afers Exteriors va lamentar que en algunes parts del món s’han produït “retrocessos significatius” i va fer referència a “la preocupació profunda per les violacions constants i sistemàtiques dels drets de les dones a l’Afganistan, així com el desig que les dones tinguin un paper important en la transició a Síria”. La ministra va transmetre el ple compromís d’Andorra amb la igualtat de gènere, així com en un multilateralisme “més eficaç i inclusiu” per garantir la protecció dels drets fonamentals.