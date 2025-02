Preinscripcions obertes per al curs de maneig de les situacions de crisi

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents de cossos especials d’Andorra podran formar-se en el maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals gràcies al curs de la Universitat d’Andorra de maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals. Aquesta formació, alineada amb el pla integral de salut mental i addiccions (Pisma), s’adreça a professionals com ara policies, bombers, banders, duaners i agents penitenciaris.

El curs combina teoria i pràctica amb casos simulats per preparar els participants en situacions crítiques com ara agitacions per trastorns mentals, intoxicacions o temptatives autolítiques. A més, es vol fomentar la salut mental dins dels mateixos cossos especials. Per accedir-hi, cal haver completat el curs en salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials. La preinscripció ja es troba disponible a la web de l’UdA.