L'USdA demana blindar els treballadors que es proposin per ser delegats de personal

L'USdA demana que el diàleg entre empresaris i treballadors estigui més equilibrat. Una de les mesures que proposa el secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, és que els treballadors que es proposin per ser delegats de personal estiguin protegits durant el procés de votació. Ho ha explicat a la sortida del primer Consell Econòmic i Social (CES), que ha tingut lloc aquest matí.

Ubach també ha demanat que els comitès d'empresa tinguin accés als comptes de l'empresa per estar al dia de la situació financera, tal com passa arreu, segon ha afirmat.

Les millores formarien part de la reforma de les lleis laborals en la qual estan treballant patronal i sindicats.

Per la seva banda, la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha apuntat que espera que la CEA i l'USdA arribin a un acord per reformar la llei per donar més representativitat als treballadors, però que en cas que no sigui així, Govern està treballant en un text paral·lel per aplicar reformes.

L'ordre del dia del CES ha girat al voltant de fer balanç dels serveis d'ocupació i augmentar les prestacions que reben les empreses que contractin a certs perfils com la gent gran.