Els uniformats reclamen un augment del salari del 20%

“Demanem el que considerem que és just quan ens comparem amb els països veïns” Hugo Guiomar Representant dels uniformats

El màxim és un augment del 40%, però a la plataforma saben que difícilment el Govern implementarà un creixement tan gran. “No demanarem una bestiesa, de fet, el que demanem és el que nosaltres considerem que és just sempre que ens comparem amb els països veïns i amb els companys que fan la mateixa feina”, va apuntar Guiomar.

“Si estem parlant de fins a un 40% i ens proposen un 5%, veurem quines mesures prenem” Hugo Guiomar Representant dels uniformats

Aquests números són els que plantegen ara mateix els sindicats, però tot forma part de la negociació que estan mantenint amb el Govern. “El que queda clar és que no acceptarem una cosa que nosaltres puguem considerar ridícula, sempre basant-nos en el nostre informe”, va asseverar Guiomar, que va afegir que “si ens n’anem a la incoherència que estem parlant de fins a un 40% i ens proposen un 5%, ens ajuntarem per veure quines mesures prenem, perquè estaria dins del ridícul”, va advertir.

Una de les possibilitats també seria un increment salarial diferent per a cada cos. Guiomar va detallar que els més perjudicats actualment són els banders, que “potser sí que podrien tenir accés a un augment del 30% o 40%”, mentre que la resta de cossos podria augmentar prop del 20%, amb la voluntat d’equiparar els sous base dels uniformats, complements específics a banda.

La pujada de salaris es repartiria en el temps per la gran quantitat de diners que suposaria, però sempre dins de la legislatura actual. “No hem parlat si la major part de la pujada ha de ser el primer any o després, però el que sí que tenim clar a la plataforma és que, es prengui la decisió que es prengui, s’ha de desglossar dins del que queda de legislatura.” Qualsevol altre període de temps, va asseverar Guiomar, “per a nosaltres serà un no”.

2.500 PER ALS NOUS AGENTS

Guiomar també va parlar de les graelles dels policies des de la seva posició de president del Col·lectiu de Funcionaris de Policia (CFPA). Els agents que entren al cos perceben “entre 1.900 i 2.000 euros”, mentre que durant el període de formació (entre sis i nou mesos) perceben el salari base més el 60% del complement específic.

Amb els càlculs de l’informe dels cossos a la mà i els complements, Guiomar va considerar que els nous policies haurien de percebre “uns 2.500 euros al mes”. La xifra sortiria de l’augment del salari base i l’aplicació d’una altra mesura que reclama el cos: l’harmonització del complement corresponent a les funcions permanents. “No té cap sentit que jo cobri 390 euros d’aquest complement i els meus companys nous en cobrin 150”, va puntualitzar Guiomar, que va assegurar que no entén el perquè d’aquesta diferència i que és un punt que cal corregir.

ES NECESSITEN MÉS D'UN CENTENAR DE MEMBRES ALS COSSOS ESPECIALS

Les condicions actuals dels cossos uniformats fan que no sigui una opció atractiva per a gaire gent i Hugo Guiomar va xifrar en unes 120 places les que necessitarien tots els cossos per funcionar a la perfecció. “A la policia ens en falten una cinquantena, als bombers potser també una altra vintena, amb banders no hi he parlat gaire, però segurament deu o quinze persones imagino que no els anirien malament, i a la duana, que han tingut diversos anys amb concursos vacants i crec que m’han dit l’altre dia que es jubilava molta gent aviat, crec que també quinze o vint persones no estarien de més.”



Un dels motius pels quals no es fan les contractacions són els diners que suposaria, però Guiomar va plantejar que “la seguretat del país no pot tenir un preu econòmic”, i va argumentar que “si ara mateix que ja estem sota mínims i anem com anem, si es multipliqués la delinqüència per dos o per tres, evidentment faria falta contractar més agents, però, què ens dirien llavors? Que no hi ha diners per tenir 200 policies més? Vull dir, els diners són una excusa, però no ho són”, va acabar l’agent.