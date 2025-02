Divulgació del dret privat andorrà

Publicat per Gerard E. Mur Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La societat canvia i evoluciona i, per tant, el dret privat, també. Així ho recullen, despleguen i testimonien les segones edicions de la col·lecció Fonaments de dret privat andorrà, editada per DA Edicions i Reig Fundació. La col·lecció, que va veure la llum el 2005, coordinada inicialment pel jurista Lluís Puig Ferriol, està formada, de moment, per quatre volums: Dret de successions, La persona jurídica en el dret andorrà, Dret de la persona i Dret de la família. Ara bé, les primeres edicions dels quatre volums van començar a quedar obsoletes el 2014, any en què es van començar a fer els primers passos per codificar-naturalitzar el dret andorrà (amb l’aprovació, per exemple, de la Llei de la successió per causa de mort). La Fundació Reig Patrimonia, coneixedora d’això, molt vinculada al sector jurídic, va considerar necessari renovar la col·lecció en qüestió adaptant els volums a les modificacions legislatives. Ahir, Oriol Ribas, vicepresident de la fundació, va remarcar aquesta andorranització del dret. “El que ens diferencia és el nostre dret. El dret és l’expressió de la nostra particular cultura. El dret, de fet, incorpora el cabal històric del país”, va afirmar. Sobre la matèria jurídica del dret privat que es desplega en tota la col·lecció, Ribas va voler fer èmfasi en el fet que es tracten lleis fonamentals, vitals: “S’apliquen des del dia en què neixes. Algunes, fins i tot, des d’abans de néixer o després de la mort.” La renovació dels volums té –va afegir– una finalitat divulgativa: facilitar la doctrina al sector jurídic, oferir “eines de qualitat” sobre els textos legals.