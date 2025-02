Detinguda una turista amb una navalla i un esprai d’autodefensa

Verificat per

La policia va arrestar diumenge al migdia una turista de 24 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per portar una navalla automàtica amb una fulla de vuit centímetres i un esprai d’autodefensa, tots dos de port prohibit. Els agents, segons va informar ahir la policia en un comunicat, la van controlar després que furtés un perfum de 60 euros en una botiga de l’avinguda Meritxell i, en escorcollar-la, van trobar-li els objectes prohibits, motiu pel qual va ser detinguda i traslladada a dependències policials.

El cap de setmana també es van produir sis detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, quatre de les quals arran d’accidents de trànsit. Dissabte de matinada, a la Massana, es va arrestar un home de 36 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,12 després de saltar-se un estop. A Escaldes-Engordany, un turista de 20 anys va donar 1,70 després d’estavellar-se contra un mur a la carretera d’Engolasters. A la nit, a Incles, una turista de 29 anys va fugir del lloc d’un accident amb quatre passatgers més, deixant una persona dins el vehicle. Quan la policia la va localitzar a 400 metres de l’accident, va donar 1,28 a la prova d’alcoholèmia.

Diumenge de matinada, a Canillo, es va detenir un turista de 48 anys que va xocar contra un talús i va quedar travessat a la via, amb una taxa d’1,06. A la nit, a Encamp, un conductor de 24 anys va impactar contra un altre vehicle i va marxar sense intercanviar assegurances. Va ser localitzat minuts després i va donar 1,03 en el control d’alcoholèmia.

La matinada de dilluns, a Andorra la Vella, un turista de 22 anys va ser arrestat per conduir amb el permís suspès i amb una taxa d’alcoholèmia de 0,79. A més, la policia va constatar que el vehicle amb què circulava no disposava de l’assegurança en regla.

Finalment, dos homes de 34 i 36 anys van ser detinguts per la policia per falsificar certificats d’experiència laboral per obtenir el permís de residència i treball. Els documents fraudulents es van presentar al servei d’Immigració, que va detectar les irregularitats i va alertar les autoritats competents.