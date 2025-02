Baró sol·licita tota la informació sobre el transport públic gratuït

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha sol·licitat a Govern tota la informació relativa a les incidències i reclamacions que ha patit el transport públic amb relació al funcionament i els horaris, així com la xifra total d’usuaris mensuals, desglossada per línia i franja horària d'ençà que es va posar en marxa el servei gratuït. El president del Partit Socialdemòcrata també ha sol·licitat rebre totes les actes de les reunions de la comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers des de la seva creació, així com tota la informació de la “suposada” nova línia directa de transport públic gratuït entre Andorra la Vella i Canillo. Finalment, Baró demana al Govern que se li faci arribar tota la documentació sobre el projecte de creació d’un transport segregat.