Ubach alerta que la IA dificulta la detecció de les ciberestafes

Jordi Ubach, director de l’Agència de Ciberseguretat, alerta de l’augment de la sofisticació de les campanyes malicioses a la xarxa. Això ha estat possible gràcies a la irrupció de la intel·ligència artificial, que permet elevar el nivell de les amenaces i les estafes (phishing, deepfakes...). Així, l’usuari queda en una posició debilitada davant un intent de frau: “Un dels perills de la intel·ligència artificial és que ara ens és més complicat distingir el que és bo del que és dolent. Som més vulnerables”.

Amb tot, però, la intel·ligència artificial és “una arma de doble tall” que també pot afavorir la tasca d’organismes com la mateixa Agència de Ciberseguretat: “Nosaltres començarem a utilitzar-la ara com una eina proactiva per a la detecció d’amenaces”. Ubach explicava fa uns dies al programa Parlem-ne de Diari TV que la IA permet personalitzar i afinar les estafes, fer-les molt menys sospitoses: “Poden arribar-te correus en què s’adrecin directament a tu en un català perfecte. Fins no fa gaire, de fet, encara podíem trobar un error tipogràfic o una falta ortogràfica. El nivell de sofisticació ha augmentat molt en poc temps”.

“L’engany és més creïble. La suplantació d’identitat ja no només és una fotografia. Ara implica un vídeo, la veu... Demanen a l’usuari que es fixi en els ulls, la boca... Trets que la IA encara no pot controlar del tot. La millor protecció és contrastar i desconfiar”, afegia Ubach.