L'Institut Nacional de l'Habitatge atén 1.679 consultes el 2024

L'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) ha rebut un total de 1.679 consultes durant l'any 2024, una xifra que representa el doble que l'any anterior, quan es van comptabilitzar 868. Segons les dades publicades per l'INH, el 92,6% de les preguntes van estar relacionades amb la informació sobre els requisits i documentació necessària per accedir a un habitatge protegit, ajuts per a l'habitatge i la pròrroga dels contractes d'arrendament. Pel que fa al perfil de les persones que acudeixen a l'INH, el 74% són arrendataris, el 15% corresponen a immobiliàries i l'11% són propietaris.