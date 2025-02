Incendi d'un contenidor a Incles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'incendi en un contenidor d'escombraries a la vall d'Incles ha mobilitzat els bombers a les quatre de la matinada. Un camió de foc del parc de Canillo amb tres agents s'ha desplaçat al lloc dels fets i ha sufocat les flames que s'han concentrat en el contenidor que estava situat davant d'un edifici, segons ha indicat el cap de guàrdia de bombers. Els efectius del cos han trigat mitja hora en apagar l'incendi i assegurar la zona, i no hi ha hagut cap afectació ni per flames ni per fum del bloc proper, segons ha explicat el responsable dels bombers. El cap de guàrdia ha afirmat que es desconeixen les causes del foc i si podria haver estat provocat.