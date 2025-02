Imma Tor demana més protecció dels drets humans

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La titular d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha demanat "reforçar i fer més eficaços" els mecanismes internacionals per a la protecció dels drets fonamentals, entre els que ha destacat el Consell de Drets Humans. La ministra ha expressat la "profunda preocupació" per les situacions a Ucraïna, Gaza, el Sudan i la República Democràtica del Congo "sense oblidar les altres moltes crisis i conflictes que massa sovint romanen a l'ombra com la situació a Haití", en la intervenció al segment d'Alt Nivell de la 58a sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU que es celebra a Ginebra, Suïssa, segons informa el Govern.

Tor ha remarcat la vulnerabilitat dels infants i les dones en situacions de conflicte i ha assegurat que "és un moment clau per avaluar els progressos realitzats, però també l'abast del que queda per fer", recordant que aquest any es celebra el 30è aniversari de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i de l'adopció de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing. La ministra ha alertat que en alguns indrets hi ha hagut "retrocessos significatius" i ha recalcat "la preocupació profunda per les violacions constants i sistemàtiques dels drets de les dones a l'Afganistan així com el desig que les dones tinguin un paper important en la transició a Síria", recull el comunicat. I ha ressaltat el compromís d'Andorra amb la igualtat de gènere que és una "prioritat transversal de les polítiques públiques" i la necessitat de fer esforços per garantir que les dones participin plenament en la construcció de societats més inclusives.

La ministra participarà en un acte de suport a Ucraïna el dia que es compleixen 3 anys de la invasió russa. L'esdeveniment paral·lel titulat '11 anys de resistència humana a l'agressió de Rússia' està copatrocinat per Andorra i vol reafirmar el suport a la integritat territorial d'Ucraïna, "així com una pau global i justa", indica el Govern. I recorda des de l'inici del conflicte ha tingut una posició de "neutralitat activa", que defineix com "fonamentat en principis i valors i un compromís ferm amb el multilateralisme".