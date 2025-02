La IA i les empreses

La intel·ligència artificial (IA) ha vingut per quedar-se. Aquesta eina informàtica s’està estenent cada cop més en diferents àmbits de la vida de les persones. Es pot observar la seva implementació en els dispositius mòbils, en algunes llars o fins i tot a les empreses. Les companyies ja la comencen a emprar i el seu ús pot arribar a tenir un gran potencial, perquè pot servir per transformar la manera en què funcionen les organitzacions, i pot millorar l’eficiència, reduir costos o crear noves oportunitats de negoci.

A Andorra, empreses del sector de serveis professionals ja han començat a incorporar-la en les seves operacions diàries. Un exemple és Crowe Andorra, que ha implementat eines com ChatGPT i Microsoft Copilot per millorar l’eficiència i la productivitat dels seus equips. Segons explica Vladimir Fernández, soci de la firma, l’impacte ha estat significatiu. “L’ús d’aquestes tecnologies ens ha permès incrementar la productivitat d’alguns membres de l’equip entre un 15 i un 20%”. Un dels aspectes més destacats d’aquesta transformació és l’estalvi de temps en tasques quotidianes. Fernández ho exemplifica amb la redacció de correus electrònics en anglès. “Abans, un correu extens podia suposar uns 20 minuts de feina. Amb Microsoft Copilot, en una fracció d’aquest temps tenim un resum, una traducció i fins i tot una proposta de resposta”, explica el responsable de la companyia. A més, la IA ha permès automatitzar processos clau en l’àmbit financer i d’auditoria, com la redacció de documents, càlculs complexos, detecció de fraus en transaccions financeres i estimacions de fluxos de caixa futurs dels seus clients.

Per implementar-la, però, es va requerir una formació específica per als professionals, especialment per quan treballen amb informació confidencial. “És essencial conèixer els riscos associats i utilitzar aquestes eines de manera responsable”, adverteix Fernández. Malgrat això, el soci de Crowe Andorra ho té clar: “La IA representa un pas endavant espectacular per a moltes tasques, i el seu potencial encara està per explorar”.

Grandvalira és una altra empresa que també la fa servir. Fonts del grup han narrat que des dels diferents departaments les empren per a una millor “eficiència i gestió”. En aquest sentit, usen Microsoft Copilot, eines de disseny com Midjourney i Dall-E, o també eines de redacció i traducció, com el ChatGPT.

Davant d’aquests avantatges, hi ha entitats que s’estan plantejant d’adoptar-la. És el cas del club de bàsquet MoraBanc Andorra. Fonts del club han esmentat que l’entitat esportiva estudia si seria possible implementar aquesta tecnologia en el seu modus operandi. De moment, no hi ha res avançat, però sí que s’ha posat sobre la taula la idea de com podria la IA ajudar a millorar el dia a dia de l’organització.

A banda de les empreses, la IA també pot ser molt profitosa a títol individual en el dia a dia. Plataformes com el ChatGPT ofereixen un ventall de possibilitats, sigui per donar idees, aprendre idiomes o per treballar. Per exemple, pot suggerir menús gastronòmics, ajudar a perfeccionar l’anglès amb exercicis pràctics o donar consells per crear un currículum vitae, una pàgina web o millorar el posicionament SEO d’un domini en els cercadors de Google.

A les llars cada cop és més fàcil trobar-ne. Els reconeixements de veu, com ara els Amazon Alexa, són exemples d’IA. L’Alexa pot controlar diversos dispositius intel·ligents compatibles amb aquest sistema, com làmpades, càmeres de videovigilància o interruptors intel·ligents. Els electrodomèstics també en comencen a contenir i ofereixen funcionalitats que milloren l’eficiència i la comoditat. Rentadores intel·ligents optimitzen l’ús d’aigua i energia segons la càrrega, mentre que termòstats avançats ajusten la temperatura de la llar segons les rutines de l’usuari. Tot això pot ser controlat a distància mitjançant aplicacions mòbils o assistents virtuals.