Esllavissada de roques a la carretera de Montaup

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han hagut de treballar aquesta matinada en una esllavissada de roques que s'ha produït a la carretera secundària 340 de Montaup, a Canillo en direcció al coll d'Ordino. El cap de guàrdia del cos ha informat que han rebut un avís a les 5.40 hores per una caiguda de pedres que ha ocupat una petita part de la calçada i han alertat dels fets al COEX, encarregat del manteniment de les carreteres, i un geòleg. La via ha estat tallada fins passades les set del matí. Els tècnics han fet una revisió de la zona fent volar un dron a primera hora del matí i s'ha decidit tornar a reobrir el trànsit amb normalitat "perquè no hi ha cap risc", segons ha assenyalat el responsable de guàrdia de bombers.

El cos de bombers ha traslladat a la intervenció tres efectius del parc de Canillo en un camió d'excarceració que està dotat de material per retirar les roques, i també hi ha participat el cap de guàrdia. Els agents han finalitzat els treballs a les set del matí.