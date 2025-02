Encariment del 43% del preu dels d'habitatges amb menys d'un any d'antiguitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu mitjà per metre quadrat de les llars amb menys d'un any d'antiguitat va augmentar un 42,7% entre els anys 2022 i 2023. La xifra es va situar en 11,7 euros per metre quadrat, segons publica Estadística aquest matí, remarcant que aquest indicador "pot reflectir el cost d'accés a l'habitatge". El recull afegeix que el preu mitjà per metre quadrat, independentment dels anys de residència, va passar de 7,7 euros el 2022 a 8,6 euros el 2023, que mostren una pujada de l'11,7% del preu per metre quadrat.

Les dades formen part d'un informe sobre les característiques dels habitatges del Principat recollides en l'enquesta de pressupostos familiars. Estadística exposa que la xifra de llars residents al país va a l'alça en els darrers cinc anys. L'increment en aquest període ha estat de 4.966 habitatges, dels quals 1.165 han estat habitatges de propietat, mentre que els 3.801 restants han estat habitatges de lloguer. Aquest creixement eleva el total d'habitatges del 2023, el nombre més recent publicat, fins a 38.166, de les quals 35.167 eren pisos, un 92,1% del global. I la mitjana de peces per unitat va baixar a 3,63 per les 3,68 del 2022.

El nombre de llars residents de lloguer era de 24.982 el 2023, el que suposa un increment del 10% en comparació amb les 22.609 de l'exercici anterior. El que representa que el règim de tinença de l'habitatge principal era de lloguer en un 65,5% d'habitatges el 2023, dos punts percentuals més que l'any anterior.

Entre els habitatges de lloguer 665 tenien menys d'un any d'antiguitat, 1.162 menys de dos anys; 3.576 menys de cinc anys i 4.083 vint anys o més, segons el recull.

La distribució d'habitatges de les llars residents per la superfície indica que els habitatges d'entre 75 i 100 metres quadrats són els més nombrosos, seguits dels de 50 a 75 metres i dels de 100 a 125 metres (12.120, 9.109 i 8.576 respectivament), els quals representen un 31,8%, un 23,9% i un 22,5% respectivament sobre el total.