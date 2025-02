Els negocis relacionats amb el cànnabis faran parada a Arinsal

Verificat per

L’estació d’esquí d’Arinsal acollirà, del 8 al 12 de març, el Cannabis Networking Snow Summit 2025, un esdeveniment privat destinat exclusivament a professionals del sector del cànnabis que busca combinar activitats de negocis i lleure abans de la celebració de dues de les principals cites europees de la indústria a Barcelona: la International Cannabis Business Conference, el 13 de març, i Spannabis, del 14 al 16 de març.

L’esdeveniment ha estat impulsat per Sergio Barraza-Ingström, un expert en la indústria del cànnabis amb experiència en l’obtenció de llicències i estratègies empresarials a nivell internacional, juntament amb Victor Sallantin, fundador de French Touch Seeds i Apex Corp. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per a emprenedors, inversors i experts del sector en un ambient més distès que les convencionals fires comercials, amb accés restringit exclusivament a professionals acreditats.

Les jornades combinaran activitats professionals i recreatives, amb descensos matinals a les pistes d’Arinsal, dinars per intercanviar idees i trobades informals d’après-ski per enfortir contactes. L’objectiu dels organitzadors és crear un espai en què les relacions comercials es puguin desenvolupar de manera natural, sense la rigidesa dels congressos habituals, i on els participants puguin compartir experiències i establir col·laboracions en un entorn més relaxat. També es preveu la presència de figures rellevants del sector, que podran aportar el seu coneixement i facilitar noves oportunitats de negoci.

El congrés s’ha plantejat com una preparació prèvia per als esdeveniments que tindran lloc a Barcelona la setmana següent. La International Cannabis Business Conference reunirà experts per debatre les últimes novetats legislatives i comercials del sector, i Spannabis es considera la fira de referència a escala internacional, amb centenars d’expositors i milers de visitants.