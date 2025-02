Detinguda una turista per robar un perfum i per portar armes prohibides

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una turista de 24 anys, va ser detinguda diumenge al migdia per robar perfums i per tinença il·lícita d'una navalla automàtica i un esprai d'autodefensa. Els fets es van produir a l'avinguda Meritxell, després que l'establiment donés l'avís del furt, per valor de 60 euros. Minuts després van localitzar la dona i durant el registre van trobar una navalla amb una fulla de 8 centímetres i l'esprai. Per aquest motiu se la va arrestar com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat col·lectiva.