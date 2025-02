La carn amb segell de qualitat d’Andorra guanya presència als restaurants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La carn produïda per Ramaders d’Andorra cada vegada compta amb més acceptació per part dels restauradors. Així ho constata el gerent de la societat, Gerard Martínez, que detalla que s’ha passat de treballar amb 32 restaurants el 2023 a 48 l’any passat. “Estem molt contents perquè s’està fent molt bona feina”, valora, tot subratllant que s’ha aconseguit guanyar la confiança d’aquests establiments i ara el repte és poder abastir-los, ja que sovint les demandes són les mateixes, perquè el més habitual és que tothom demani, per exemple, filet. El plantejament ara és poder-los “proposar coses” perquè puguin gaudir d’aquesta carn, però amb alternatives quan no es pot donar resposta a la demanda específica. Martínez recorda que habitualment se sacrifiquen uns setze vedells a la setmana i que, si es treuen els deu que van a la producció de safates, en queden sis, per la qual cosa resten disponibles dotze filets i dotze entrecots.