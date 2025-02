Canvi climàtic i seguretat energètica

L’informe Impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic a Andorra - Sector energia, elaborat per Andorra Recerca + Innovació, alerta dels efectes del canvi climàtic en el sector energètic del país, posant èmfasi en els riscos per al subministrament i la demanda d’energia, així com en les vulnerabilitats estructurals del sistema. L’estudi detalla com l’augment de les temperatures, la intensificació de les sequeres i l’increment d’episodis meteorològics extrems poden comprometre la disponibilitat de recursos energètics i afectar les infraestructures clau del territori.

Andorra presenta una dependència energètica de l’exterior superior al 90%, amb el 80% de l’electricitat i el 100% dels combustibles fòssils provinents de França i Espanya. Aquesta situació fa que el Principat sigui especialment vulnerable davant d’alteracions en la producció i el transport d’energia. Les onades de calor poden reduir l’eficiència de la xarxa elèctrica i les sequeres poden afectar la producció hidroelèctrica, que representa el 75% de l’energia generada a Andorra. Segons el modelatge inclòs en l’estudi, en un escenari de sequera extrema, la producció hidroelèctrica de la central d’Encamp podria reduir-se fins a un 40%.

La central hidroelèctrica de FEDA.@ Fernando Galindo

El canvi climàtic no només tindrà efectes sobre l’oferta d’energia, sinó que també modificarà els patrons de consum. La previsió és que la demanda de calefacció es redueixi de manera progressiva, mentre que la necessitat de refrigeració a l’estiu augmenti, cosa que podria posar més pressió sobre la xarxa elèctrica, especialment en períodes de calor extrema. Aquesta evolució de la demanda fa encara més necessària la diversificació de les fonts d’energia i l’aposta per les renovables.

La Llei d’Impuls de la Transició Energètica i del Canvi Climàtic (Litecc) estableix com a objectiu que l’any 2050 el 50% de l’energia consumida al país es generi internament, amb un mínim del 75% de fonts renovables. L’energia solar i la biomassa es perfilen com a alternatives viables, mentre que el parc eòlic del Maià, que es posarà en funcionament en el pròxims anys, marcarà un punt d’inflexió en l’estratègia energètica nacional.

Un altre dels punts destacats de l’estudi és l’impacte de l’escalfament global sobre les infraestructures energètiques. Les xarxes de transport d’electricitat es poden veure afectades per fenòmens meteorològics extrems com nevades intenses, allaus o fortes tempestes, que poden provocar interrupcions en el subministrament. A més, el desgast accelerat de les infraestructures a causa de les condicions climàtiques més extremes podria generar costos addicionals en manteniment i reparacions. En aquest sentit, els experts alerten de la necessitat d’inversions per reforçar la xarxa elèctrica i adaptar-la a les noves condicions climàtiques per evitar episodis de vulnerabilitat energètica. També es planteja l’oportunitat de desenvolupar sistemes d’emmagatzematge energètic més eficients per garantir una millor resposta davant possibles disrupcions del subministrament.

L’informe no només identifica els riscos, sinó que també planteja estratègies d’adaptació per reforçar la resiliència energètica del país. Entre les mesures proposades hi ha la millora de les infraestructures per suportar millor els efectes del canvi climàtic, la promoció de l’eficiència energètica en edificis i la diversificació de fonts d’energia per reduir la dependència exterior. També es recomana el desenvolupament d’un model integrat del sistema energètic i el recurs hídric per analitzar de manera conjunta els impactes del canvi climàtic i facilitar la presa de decisions en matèria de planificació. Aquest model permetria anticipar-se als escenaris futurs i optimitzar la gestió dels recursos disponibles.

Els experts adverteixen que, si no s’adopten mesures efectives, Andorra pot enfrontar-se a més inestabilitat en el subministrament i a un encariment dels costos energètics. Per això, la implementació d’un full de ruta clar per a la transició energètica esdevé una necessitat urgent. Amb la mirada posada en el 2050, Andorra afronta un repte majúscul: garantir la seguretat energètica en un context climàtic cada cop més incert.