Andorra Telecom posa en marxa les trucades wifi de mòbil

Andorra Telecom va posar en funcionament, fa uns dies, el servei de trucades wifi des del mòbil, que permet realitzar i rebre trucades o SMS en ubicacions on la cobertura és dèbil, però que tenen una bona connexió wifi. L'activació del servei és totalment gratuït i es fa directament des del dispositiu, i ja està disponible per a les persones que disposen d'un iPhone 11 o superior, que es calcula que són unes 35.000. Per fer-ho s'ha d'anar a la configuració del mòbil i activar les trucades wifi a la secció 'Dades mòbils'. S'espera que els usuaris d'Android puguin fer servir aquest sistema a mitjans d'any.