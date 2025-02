Vehicles més antics que la mitjana europea

Les marques d’alta gamma lideren les vendes i el parc automobilístic continua creixent, però també envellint-se i se situa entre els més antics d’Europa. Segons dades del departament d’Estadística, a final del 2024, el Principat comptava amb 101.123 vehicles registrats, un increment del 3% respecte a l’any anterior. Tot i aquest augment, l’antiguitat mitjana dels vehicles ha seguit la tendència a l’alça i s’ha situat en els 16 anys, una xifra que posa en evidència la dificultat de renovació del parc mòbil.

Aquesta realitat contrasta amb la situació a Europa. Segons l’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA), l’antiguitat mitjana dels vehicles a la Unió Europea és de 12,3 anys. Països com Luxemburg tenen una mitjana de 6,5 anys, mentre que el Regne Unit presenta vuit anys. A l’altre extrem, Lituània arriba als 17 anys, i Grècia, als 16,5, valors similars als d’Andorra. Els països bàltics, en general, presenten una de les flotes de vehicles més envellides d’Europa, amb Estònia i Letònia superant els 15 anys de mitjana.

A Espanya, la mitjana d’antiguitat dels vehicles el 2024 se situava en 14,2 anys, amb projeccions que podrien elevar aquesta xifra fins als 16 anys el 2030 si no es prenen mesures per incentivar la renovació. A França, en canvi, l’edat mitjana dels vehicles és de 10,8 anys, mentre que a Alemanya és de 10,1 anys, la qual cosa indica una tendència a la renovació del parc automobilístic. A Portugal, la mitjana d’edat dels cotxes se situa en 13,4 anys, mentre que als Països Baixos és de només 9,5 anys.

A Andorra, gairebé un terç dels turismes tenen més de 20 anys, mentre que els vehicles d’entre 10 i 20 anys han disminuït. Aquesta retenció dels vehicles més antics en circulació pot tenir efectes negatius tant en termes de seguretat viària com en l’impacte ambiental, ja que els cotxes més antics tendeixen a ser menys eficients i més contaminants. Segons estudis de l’ACEA, un vehicle de més de 15 anys pot emetre fins a un 30% més de CO₂ que un de nou, fet que afecta directament la qualitat de l’aire i la lluita contra el canvi climàtic.

En altres països europeus, s’han implementat plans de renovació per modernitzar el parc automobilístic. A Itàlia, el govern ha impulsat incentius per a la compra de vehicles menys contaminants, i Alemanya manté ajudes per als cotxes elèctrics. A França, el programa de primes a la conversió ha permès reduir l’edat mitjana del parc mòbil, mentre que Dinamarca ha introduït exempcions fiscals per a vehicles híbrids i elèctrics. A Andorra, però, encara no s’han anunciat noves mesures contundents per frenar l’envelliment del parc mòbil, malgrat la creixent preocupació per les emissions i la seguretat.

La tendència a l’envelliment del parc automobilístic andorrà evidencia la necessitat d’incentivar la renovació. Amb una mitjana que supera la de molts altres països europeus i una creixent preocupació pels efectes mediambientals i la seguretat, la discussió sobre possibles ajudes o restriccions als vehicles més antics esdevé inevitable. El Govern ha implementat diverses iniciatives per fomentar la compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables, entre les quals destaca especialment el programa Engega, que oferia ajuts econòmics per incentivar la mobilitat sostenible i la renovació del parc automobilístic.

El març de 2023, es va obrir una nova convocatòria, amb una dotació pressupostària de 740.000 euros. Els ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics purs o d’autonomia estesa ascendien a 8.000 euros per a turismes, 13.000 euros per a furgonetes, 1.500 euros per a motocicletes i 24.000 euros per a autobusos. A més, els punts de venda contribuïen amb 250 euros per a motocicletes i 1.000 euros per a la resta de vehicles. Els ajuts per a vehicles híbrids endollables oscil·laven entre 3.000 i 4.000 euros per a turismes i entre 5.500 i 6.000 euros per a furgonetes, amb una aportació addicional de 1.000 euros per part dels concessionaris. El període per sol·licitar les subvencions es va estendre fins al novembre de 2023 o fins a l’esgotament dels fons disponibles.