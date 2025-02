Prejubilada expulsada

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació d’una ciutadana contra la revocació del seu permís de residència i treball per manca de permanència efectiva al país. La sentència, emesa el 7 de febrer, confirma la decisió del Govern, que va considerar que l’afectada no complia els requisits establerts per la legislació en matèria d’immigració.

La dona, identificada com a MGG, havia interposat recurs després que el Govern anul·lés la seva autorització de residència i treball mitjançant una resolució del 9 de gener de 2024. La mesura es basava en una enquesta policial que indicava que no vivia de manera permanent a Andorra. MGG va argumentar que l’enquesta era deficient i que no havia pogut interrogar els testimonis citats en l’informe policial. També va defensar que les notificacions oficials no es van realitzar correctament, fet que, segons ella, li hauria generat indefensió.

L’afectada va aportar diferents elements per demostrar el seu vincle amb el país, incloent-hi cotitzacions a la CASS des de fa 38 anys, declaracions de l’IRPF i atencions mèdiques a Andorra el 2023 i principis del 2024. També va al·legar que, malgrat estar prejubilada des del 2019, encara mantenia col·laboracions esporàdiques amb la seva antiga empresa i que es desplaçava sovint a Barcelona per tenir cura de la seva mare de 87 anys.

El Govern va argumentar que la interessada no havia aportat proves suficients que acreditessin una residència efectiva al país, com ara rebuts de compres, bitllets de desplaçaments o altres indicadors de presència continuada. També va defensar que la investigació policial, que incloïa entrevistes a veïns, es va realitzar seguint la normativa vigent i que la identificació dels testimonis no era necessària per a la validesa de l’informe.

El Superior ha resolt que la càrrega de la prova recau sobre la persona interessada i que MGG no ha aportat elements suficients per demostrar la seva residència permanent. La sentència confirma que la revocació del permís per part del Govern s’ajusta a dret i estableix que no hi ha hagut vulneració de garanties en el procés.

La revocació del permís no implica l’expulsió de la interessada del país, però li impedeix renovar la seva situació administrativa com a resident. Aquesta resolució referma el criteri judicial sobre la necessitat d’acreditar la residència efectiva per mantenir una autorització d’immigració a Andorra. La normativa vigent estableix que la permanència continuada al país és un requisit fonamental per evitar possibles fraus i garantir que els residents compleixen amb les condicions establertes per les autoritats.