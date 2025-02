El parlament francès vol reforçar la lluita contra el tràfic il·lícit de tabac

L’Assemblea Nacional Francesa ha presentat una proposta de resolució per intensificar la lluita contra el comerç il·lícit de tabac, basant-se en el Protocol de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest protocol, adoptat el 2012 i ratificat per França el 2015, busca controlar millor la cadena de subministrament i reduir el tràfic de productes del tabac.

Segons les dades presentades, el mercat paral·lel representa entre el 14% i el 30% del consum total de tabac a França. Es calcula que prop de 16.000 milions de cigarretes consumides anualment provenen d’aquest circuit, amb la meitat procedents de compres transfrontereres. Els països veïns de França, incloent-hi Andorra, Luxemburg, Suïssa, Itàlia, Bèlgica i Espanya, són assenyalats com a punts de sobreabastiment pels fabricants de tabac, que podrien estar desviant quantitats superiors a la demanda interna d’aquests països.

El tabac continua sent un problema de salut pública a França, on cada any moren 73.000 persones per malalties relacionades amb el seu consum. Tot i les polítiques de prevenció aplicades en els darrers anys, amb mesures com el paquet neutre i l’augment del preu, es calcula que encara hi ha 12 milions de fumadors diaris. El tràfic il·lícit de tabac no només afecta els ingressos fiscals de l’Estat francès, amb pèrdues d’entre 2.500 i 3.000 milions d’euros anuals, sinó que també impacta els 23.000 estancs que tenen el monopoli de venda.

Davant aquesta situació, la proposta de resolució insta el govern francès a aplicar mesures estrictes, com la creació de quotes de distribució de tabac per país en funció del consum intern. Aquest sistema permetria establir un límit anual d’importació per evitar que quantitats significatives acabin desviant-se cap al mercat il·lícit. A més, es demana reforçar la traçabilitat dels productes del tabac amb un sistema independent dels fabricants per evitar desviaments i millorar el control de la cadena de subministrament.

Una altra mesura destacada de la proposta és la penalització més dura per als implicats en el tràfic de tabac. La legislació francesa ja ha augmentat les sancions amb penes d’entre un i tres anys de presó per contraban, que poden arribar als deu anys en casos de bandes organitzades. També es contempla la prohibició d’entrada a territori francès per als implicats en aquestes activitats il·lícites.