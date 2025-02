Gruixos de fins a 12 centímetres de neu nova a les cotes altes del país

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les previsions meteorològiques per al cap de setmana s'han complert i és que les febles nevades han deixat gruixos de fins a 12 centímetres de neu a la zona nord del país. En concret, les Fonts d'Arinsal, a 2.681 metres d'altitud, ha registrat aquesta dada màxima durant aquest dissabte, segons ha recollit i ha fet públic a les seves xarxes socials el Servei Meteorològic d'Andorra. Altrament, també s'han registrat gruixos més baixos, com ara de vuit centímetres a la Tossa Espiolets; de sis centímetres a la Solana; de cinc centímetres a Coll Pa i l'estació de FEDA a Grau Roig; de quatre centímetres a Sorteny i l'estació de FEDA a Vall del Riu; i de tres centímetres al bony de les Neres, a la vall del Madriu Perafita-Claror i Envalira Antenes.

Després d'un dissabte amb condicions adverses, la previsió per diumenge és de tenir un dia assolellat, que continuarà fins dilluns, on es preveu l'inici de núvols alts. Per dimarts, el pas d'un front deixarà més núvols i nevades febles a la part nord del país.