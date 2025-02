El Fòrum de la Joventut debat els projectes de futur

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Fòrum de la Joventut va celebrar ahir la 19a Assemblea amb l’objectiu de decidir quines han de ser les línies futures de treball. La trobada entre un grup representatiu dels joves del país va tenir lloc ahir a l’Espai Jove d’Escaldes-Engordany. Aquesta primera reunió, però, només és l’arrencada d’un procés que durarà quinze dies, ja que la joventut del Principat (residents nacionals o no nacionals que tinguin una edat compresa entre els 15 i els 35 anys) està cridada a votar sobre la pertinença o no dels projectes acordats.

Ahir, la jornada assembleària va quedar dividida en dues parts, segons va explicar la presidenta del Fòrum de la Joventut, Lisa Cruz. Al matí, es va dur a terme, principalment, una rendició de comptes sobre l’activitat desenvolupada durant el 2024 i es va tancar la proposta de pressupost per al 2025 (amb alguna modificació). A la tarda, amb més afluència, els assistents van afrontar un ampli debat organitzat sobre quatre grans blocs: habitatge, drets laborals, salut mental i emancipació juvenil. Altres qüestions, com ara la diversitat sexual, també van treure el cap, però d’una manera més transversal.

El Fòrum de la Joventut calcula que el debat sobre el futur del grup de població que representa interpel·la uns 22.000 ciutadans (els cridats a votar). Per poder aprovar les línies de treball, però, ha de votar, com a mínim, un del 0,5% dels joves, tal com va explicar Cruz.

Lògicament, la principal preocupació actual dels joves és la crisi de l’accés a l’habitatge. Molts veuen que els plans de futur queden aturats per la impossibilitat d’emancipar-se. En aquest sentit, la salut mental es veu afectada per la frustració amb què viuen la situació.