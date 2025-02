El Fons Monetari insta els bancs a diversificar l’activitat

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El Fons Monetari Internacional (FMI), en el seu últim informe sobre Andorra, destaca la fortalesa del sistema financer, però també posa el focus en els reptes que el país ha d’afrontar per garantir la seva estabilitat a llarg termini. Tot i que els bancs andorrans han mantingut uns resultats sòlids, amb un increment dels marges d’interès i de les comissions, l’FMI assenyala que cal reforçar la supervisió i adaptar-se a un entorn internacional cada cop més exigent.

Una de les principals preocupacions de l’organisme és la necessitat d’assegurar la diversificació de l’activitat bancària per evitar una dependència excessiva de les fonts tradicionals d’ingressos. Tot i que la banca andorrana ha fet esforços per adaptar-se a les normatives internacionals, el sector encara té marge per incrementar la seva resiliència davant possibles xocs externs, especialment en un moment d’incertesa econòmica global.

L’FMI també apunta que el marc regulador financer d’Andorra ha millorat significativament en els darrers anys, però adverteix que cal continuar avançant en la seva harmonització amb els estàndards europeus i internacionals. Això inclou l’enfortiment de mecanismes de supervisió, l’increment de la transparència i més vigilància sobre el blanqueig de capitals i altres riscos associats.

A més, l’informe alerta de la necessitat de reforçar la gestió de riscos per assegurar l’estabilitat del sector. Tot i que la solvència bancària és elevada, l’FMI recomana que Andorra no abaixi la guàrdia davant possibles escenaris adversos i implementi mesures per garantir la sostenibilitat del model financer a mitjà i llarg termini.

L’ens també fa èmfasi en la importància de millorar l’accés al finançament per a empreses i emprenedors, facilitant així la diversificació econòmica del país. En aquest sentit, suggereix que la banca andorrana adopti noves estratègies per fomentar la inversió en sectors emergents, més enllà de l’activitat financera tradicional.

Un dels punts clau de l’informe és la valoració de l’acord d’associació amb la Unió Europea, un pacte que pot suposar un abans i un després per a l’economia andorrana. Segons l’FMI, aquest acord ofereix oportunitats significatives per al país, però també implicarà un procés d’adaptació que pot resultar complex.

L’informe destaca que la integració al mercat únic europeu podria facilitar l’accés a nous sectors i generar noves oportunitats comercials per a les empreses andorranes. A més, el fet d’adoptar una part de la normativa comunitària podria contribuir a reforçar la seguretat jurídica i la confiança dels inversors internacionals.

No obstant això, l’FMI també subratlla els reptes que comporta aquesta major integració, especialment per a aquells sectors que podrien veure’s afectats per l’entrada de competència estrangera. En aquest sentit, recomana que el Govern andorrà implementi polítiques per protegir les empreses locals i assegurar una transició ordenada cap a aquest nou escenari econòmic.

El pacte amb la UE també podria ser una peça clau per modernitzar el sistema financer, alineant-lo amb les normatives europees i facilitant la seva projecció internacional. Tot i això, l’FMI remarca que aquesta integració haurà d’anar acompanyada de reformes estructurals que permetin aprofitar-ne al màxim els beneficis.

L’FMI també posa el focus en l’impacte del canvi climàtic sobre l’economia andorrana i alerta que l’augment de les temperatures i la reducció de les nevades podrien posar en risc un dels pilars econòmics del país: el turisme d’hivern. Segons l’informe, tot i que Andorra té una certa resiliència a curt termini gràcies a la seva altitud, a llarg termini podria veure’s afectada per una disminució progressiva de la durada de la temporada d’esquí.

L’ens recomana que el país desenvolupi estratègies d’adaptació per reduir la dependència del turisme de neu i diversifiqui l’oferta turística amb activitats menys vulnerables a les condicions climàtiques. Entre les opcions suggerides, hi ha el foment del turisme esportiu, cultural i de benestar, així com la promoció d’un model de turisme sostenible que redueixi l’impacte ambiental.

A més, l’FMI destaca la importància de reforçar les polítiques mediambientals i fomentar la transició cap a una economia més verda. En aquest sentit, insta Andorra a millorar l’eficiència energètica, impulsar l’ús d’energies renovables i apostar per una mobilitat més sostenible.