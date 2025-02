Un cartell ambiciós per arrelar el festival a Andorra

Anna Netrebko o Tiffany Poon –noms de primera línia de la lírica i la pianística actual, respectivament– i un gran esdeveniment operístic –la representació completa, amb cor i orquestra, de l’òpera Lucia de Lammermoor– són els principals reclams de la tercera edició del Classicand, que se celebrarà íntegrament durant el mes de maig (des del dia 3 fins al 18). Ahir, el director artístic, Joan Anton Rechi, va presentar el programa del festival a Ràdio Andorra (Encamp) al costat del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la ministra de Cultura, Joventut i Esport, Mònica Bonell. El tret de sortida oficial, de fet, va tenir lloc ahir mateix amb l’actuació d’Angela Gheorghiu, reconeguda soprano romanesa. Gheorghiu va oferir un recital a l’Auditori Nacional (un dels últims esdeveniments programats a l’equipament, perquè aviat tancarà per obres de remodelació).

Per a Rechi, aquesta tercera edició del Classicand ha de ser la de l’arrelament: “El nostre objectiu és consolidar el festival i aconseguir que Andorra sigui una destinació cultural de primer nivell”. Rechi va subratllar que es treballa per bastir un esdeveniment de qualitat, amb projecció internacional, per a tots els públics i amb preus populars. Es vol trencar “la por” a la música clàssica. Un dels noms més destacats del programa és el d’Anna Netrebko. La soprano russa actuarà el dia 3 de maig al Parc Central, on durant quinze dies hi haurà instal·lada una carpa-iglú que funcionarà a manera d’escenari i acollirà quatre de les dotze propostes del Classicand (altres emplaçaments seran els jardins de Ràdio Andorra, la plaça del Consell General, l’església de Sant Martí de la Cortinada o el Teatre Comunal).

També al Parc Central es podrà gaudir de l’òpera Lucia de Lammermoor, de Donizetti (9 de maig). Serà la primera vegada que una òpera es representa de manera completa a Andorra, amb tots els elements, inclosos cor i orquestra. La figura vocal principal de la representació serà Elena Sancho, destacada soprano espanyola. De l’acompanyament musical se n’encarregarà la Dresdner Festspielorchester, que també es podrà lluir individualment el 10 de maig dirigida per Joan Caballé. Un altre nom preeminent del programa és de la pianista Tiffany Poon, virtuosa i molt present a les xarxes socials, on divulga amb èxit les curiositats de la seva disciplina. Poon actuarà el dia 17 de maig a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino.

La cloenda del festival, al vestíbul del Consell General, la donarà el cantant de flamenc Miguel Poveda, que recuperarà temes clàssics del seu repertori, però també oferirà part del contingut del seu últim treball, Poema del Cante Jondo (18 de maig). Modigliani Quartet (concert de corda), la Companyia de Maria Rovira (espectacle de dansa) o Ad Libitum (que duran una peça per a tots els públics) són algunes de les altres propostes que formen part del cartell. Amb tota aquesta bateria d’intèrprets i músics de renom, Rechi espera mantenir el Classicand en “una corba ascendent”.

Organitzat per Turisme i Cultura amb el suport dels comuns d’Andorra la Vella i d’Ordino i la col·laboració de Creand i MoraBanc (una fòrmula d’entesa publicoprivada d’èxit, segons Rechi), aquesta tercera edició del Classicand compta amb un pressupost de 900.000 euros, el mateix import que es va destinar a la segona edició, en què es van vendre el 80% de les entrades.