48 restaurants treballen amb la carn produïda per Ramaders d'Andorra el 2024

La carn produïda per Ramaders d’Andorra cada vegada compta amb més acceptació per part de la restauració. Així ho constata el gerent de la societat, Gerard Martínez, que detalla que s’ha passat de treballar amb 32 restaurants el 2023 a 48 l’any passat. “Estem molt contents perquè s’està fent molt bona feina”, valora, tot subratllant que s’ha aconseguit guanyar la confiança d’aquests establiments i ara el repte és poder abastir-los, ja que sovint les demandes són les mateixes, perquè el més habitual és que tothom demani, per exemple, filet. Per això, el plantejament és poder-los “proposar coses” perquè puguin gaudir d’aquesta carn, però amb alternatives quan no es pot donar resposta a la demanda específica.

Així, Martínez recorda que habitualment se sacrifiquen uns setze vedells a la setmana i que si es treuen els deu que van a la producció de safates, en queden sis, per la qual cosa resten disponibles dotze filets i dotze entrecots. Per tant, si tots els restaurants demanen el mateix, és complicat poder donar resposta a tothom, amb la qual cosa es vol treballar a poder-los fer “suggeriments” de tal manera que puguin comptar amb aquesta carn tot i que no sigui la peça que voldrien. “Cada vegada tenim més demanda i hem de quedar bé amb tothom”, destaca el gerent de la societat, que agraeix aquesta confiança tot recordant, però, que la producció és la que és i tampoc no es pot créixer de manera infinita. Per això, el principal repte de la societat és “consolidar-se” i cobrir la demanda, tot sent imaginatius per poder abastir aquells que hi confien.

També ha crescut la confiança de les grans superfícies i de supermercats. Així, les primeres que disposen de carn de qualitat han passat d’onze a dotze i els supermercats han crescut de cinc a vuit. Cal destacar que un dels productes que s’ofereixen són les barquetes i el repte quant a aquesta oferta és intentar també poder disposar de noves referències més enllà del que ja es posa a l’abast del consumidor. Així, un dels projectes per a aquest 2025 és incloure la carn picada, una proposta que sembla senzilla, però que no ho és tant tenint en compte que per garantir la qualitat no es poden fer servir segons quins productes i cal acabar d’afinar aquesta oferta.

La xifra de carnisseries que tenen carn de Ramaders es manté estable en nou, així com altres punts que reben aquest producte, com les escoles, que actualment són disset. I des de la societat s’ha treballat el 2024 per continuar consolidant la marca amb diverses accions com el redisseny del logotip, que ara llueix el color verd per incidir en la idea de la sostenibilitat. També s’ha fet una campanya per incidir en la importància de la raça bruna, que és “una part fonamental" de Ramaders d’Andorra, ja que alimenta la línia de boví de la societat, que és la principal. A més, es va fer un paquet especial per Nadal que ha servit també per estar presents als punts de venda i s’han fet altres accions de visibilitat com per exemple amb el MoraBanc Andorra. La intenció de cara a aquest any és continuar en aquesta línia.

Balanç de l'any

El 2024 ha estat un any en què si bé s’han sacrificat més o menys els mateixos caps de bestiar que l’any precedent en el marc de la societat el volum de quilograms produïts ha estat major. Així, es van sacrificar 1.313 animals, quatre menys que el 2023, però la producció total va ser de 271.824,52 quilograms, 13.198,08 més. Així, en total, es van sacrificar 909 caps de bestiar boví, 21 més que el 2023, amb un increment destacat de la vedella, que passa de 757 a 810 caps. També s’han sacrificat quatre poltres més, passant de vuit a dotze, i onze corders més, de 301 a 312. I es dona una davallada en el cabrit, amb 80 sacrificis enfront dels 120 de l’any precedent. Martínez destaca especialment els gairebé 228.000 quilograms de boví aconseguits, especialment pel rendiment econòmic que suposen per a la societat i perquè aquests diners “reverteixen” en els ramaders.