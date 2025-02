140.000 euros per gestionar els residus

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha obert un concurs per adjudicar la gestió dels residus sanitaris i perillosos generats als seus centres, incloent-hi l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, els centres d’atenció primària i el centre sociosanitari El Cedre. L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la recollida, transport i tractament d’aquests materials sensibles garantint que es gestionen segons la normativa vigent per minimitzar riscos sanitaris i mediambientals.

Amb un pressupost estimat de 141.450 euros anuals, aquest contracte suposa una responsabilitat important, ja que inclou residus de diversa naturalesa: des de material contaminat per agents infecciosos fins a medicaments caducats i substàncies químiques perilloses. La recollida es farà de manera periòdica, amb freqüències que oscil·len entre diàries i setmanals segons el tipus de residu i el centre de procedència.

El SAAS exigeix a l’empresa guanyadora que transporti els residus fins al Centre de Transferència en un termini màxim d’una setmana. Si aquest temps se supera, l’adjudicatària haurà de disposar d’instal·lacions autoritzades per emmagatzemar-los en condicions de seguretat. A més, haurà de garantir la traçabilitat completa dels materials i complir amb requisits tècnics com l’ús de vehicles especialitzats, la correcta identificació dels contenidors i la formació específica del personal que manipuli els residus.

El SAAS ha establert un sistema de sancions per garantir el correcte funcionament del servei. Les infraccions lleus, com el retard en la recollida o l’ús de vehicles inadequats, poden comportar multes d’entre 60 i 600 euros. En canvi, les faltes greus, com la reiteració en errors o el desviament no autoritzat de residus, poden arribar fins als 6.000 euros i, en cas de reincidència, poden comportar la rescissió immediata del contracte.

A més, el SAAS podrà imposar penalitzacions del 2% sobre la facturació en cas de retards en la substitució de contenidors o en la recollida urgent de residus.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes a través de la plataforma de contractació del sector públic del Govern d’Andorra. El concurs es regeix per un procediment nacional obert i es valoraran tant els criteris econòmics com els qualitatius.