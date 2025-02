Més del 95% dels permisos de conducció de busos són d'homes

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No hi ha dones conductores d'autobusos. Les companyies de busos del país disposen de xifres baixíssimes a les seves respectives plantilles. A Coopalsa només hi ha dues conductores, mentre que a Andbus n'hi ha vuit de fixes i tres d'extres. Es tracten d'unes dades que corroboren el nombre de permisos de conducció que hi ha en el país. Dins de la categoria D1, busos grans, el 2024 hi havia 1.452 persones amb aquest permís, de les quals 46 en mans de dones i 1.406 en mans d'homes. Pel que fa a la categoria D, busos petits, n'hi havia 1.394, dels quals 43 són de dones i 1.351 homes, segons dades del departament d'Estadística del Govern. Això significa que el 2024 només el 3,7% dels permisos de conduir D1 el posseïen dones i en el cas del D el tenien el 3,09%.

"És un perfil que costa de trobar, més que el de conductor", afirmen fonts de la companyia de mobilitat Andbus. De fet, més del 90% dels conductors són homes. En canvi, sí que hi ha una gran presència de treballadores femenines fent tasques administratives. "A les oficines és diferent, hi ha molta més paritat. De fet, el 50% dels càrrecs de responsabilitat que hi ha per sota dels executius en cap són dones. També hi ha paritat en càrrecs amb menys responsabilitats", indiquen des d'Andbus.

Les dues companyies busquen conductors indistintament del sexe, però es troben que de currículums de dones no en reben. "Directament, no ens arriben gairebé mai i nosaltres busquem conductors i conductores tot l'any", expliquen fonts d'Andbus. "No arriben currículums de dones", relaten també fonts de Coopalsa.