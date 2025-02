Els vehicles de zero emissions són l’1,6% del parc que s’ha ‘etiquetat’

El procés d’entrega del distintiu ambiental va arrencar el setembre del 2023 amb un doble lliurament: d’una banda, als vehicles que passaven la ITV i, de l’altra, als nous matriculats. Fins a final de l’any passat s’havia entregat l’etiqueta a un total de 55.666 vehicles i 919 van rebre la Z, la que acredita “zero emissions” i que reben elèctrics i d’hidrogen i híbrids endollables d’autonomia superior o igual a 40 quilòmetres. Per tant, l’1,6% del total.

En l’escala de menys contaminants a més, la següent etiqueta és la E per a vehicles de gas, híbrids endollables d’autonomia inferior a 40 quilòmetres i híbrids no endollables. Freguen els 1.400 i, per tant, suposen el 2,5% del parc etiquetat. En tercer lloc, el més respectuós amb el medi és el vehicle catalogat amb l’adhesiu tipus 5, que són els vehicles de gasolina més eficients. El volum ja és força més important, amb 11.627, prop del 21% del total. Els més abundants són els etiquetats amb el tipus 4, on també hi ha motors dièsel. En representen 17.173, el 30,8%. Els de tipus 3 són 11.799 i, per tant, suposen una proporció similar als 5. Els més contaminants, els que han rebut l’etiqueta 1 i 2, són 4.866 i 7.885, respectivament. Per tant, el 8,7% i el 14%.

Les dades constaten l’impacte de l’edat del parc. Hi ha una diferència clara entre la catalogació que surt de la ITV i la de l’Automòbil Club (ACA), que dona les noves matrícules. Les etiquetes entregades per l’ACA des del setembre del 2023 han estat 6.342 de les 55.666 totals i més de la meitat (3.656) han estat l’adhesiu 5. Les xifres d’ahesius 4 i E han estat pràcticament idèntiques; 1.080 i 955, respectivament. Les Z lliurades han estat 571. I, finalment, s’han donat vuit adhesius tipus 2 i 48 d’1.

El reglament que regula aquesta catalogació preveu que els vehicles que ja estaven donats d’alta amb l’entrada en vigor i que no canviïn de titular poden seguir circulant sense etiqueta fins que no hagin de passar l’examen de la ITV. Per tant, i tenint en compte que la primera revisió no s’ha de passar fins transcorreguts quatre anys de la data de matriculació, no serà fins a final del 2027 quan es culmini el procés d’etiquetatge dels vehicles. El Govern va recordar que els propietaris dels ja catalogats tenen l’obligació d’enganxar-lo “en els termes i condicions que estableix” la normativa. I, per tant, al marge inferior dret del parabrisa o al costat dret de la forquilla de la suspensió davantera per a les motos.