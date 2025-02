Els reptes de la digitalització

Els canvis al principi són difícils, i més quan s’està modificant quelcom que fa dècades que funciona. El sistema de digitalització de la Justícia no n’és l’excepció i els primers dies de funcionament han deixat un sabor agredolç a molts advocats, que lamenten que el sistema per penjar documents és excessivament enrevessat.

La queixa gira al voltant que allò que abans era tan senzill com anar a la Batllia i donar un paper “s’ha convertit en un procés que pot trigar entre quinze minuts i mitja hora”, va explicar Josep Antoni Silvestre al Diari. En la mateixa línia va opinar el lletrat Emili Campos, que va lamentar que “la Batllia ha tingut dos anys per preparar el programa, però als advocats ens han donat només dos mesos”. Un període de temps que va considerar insuficient i que s’ha traduït en alguns problemes a l’hora d’entrar al nou portal. Sobre el nou procés per penjar documentació, Campos va lamentar que “el que abans era donar un paper ara és escriure la Bíblia en vers”. Per aquest motiu, l’advocat va opinar que “crec que haurien d’haver deixat un període transitori amb el paper perquè ens hi adaptéssim”.

Així i tot, Silvestre va destacar que el nou sistema suposa una millora important a l’hora de consultar documentació i que, tot i haver detectat algun problema informàtic menor, tot forma part del que es pot esperar quan s’impulsa un programa nou. Un altre punt positiu és la transició per abandonar el paper. “L’expedient digital és benvingut perquè facilita la consulta de l’expedient i eliminar el paper és una mesura molt positiva”, va remarcar una altra lletrada, que va admetre haver detectat alguna incidència amb l’ús, però res que no es pugui resoldre o que no s’acabi normalitzant amb el pas del temps.

VACANCES I MALALTIES

Amb el nou sistema les notificacions arriben directament als despatxos via electrònica i aquests tenen cinc dies per respondre (un si són notificacions urgents com un habeas corpus o una petició de llibertat). Un fet que tres lletrats van destacar que era problemàtic pel fet que podria arribar una notificació durant un període de descans o de baixa i no podrien contestar a temps. Tanmateix, des del Consell Superior de la Justícia van afirmar que aquesta casuística està prevista i no suposa cap problema. En aquest sentit, el vicepresident, Antoni Fiñana, va aclarir que es poden transferir els drets d’entrada al programa a un company de despatx o a algun procurador perquè faci les gestions.