Dos ferits en bolcar un cotxe a la carretera de la Rabassa de Sant Julià

Dos homes, de 48 i 44 anys, van resultar ferits ahir a causa d’un accident que es va produir al tomb de les vuit del matí a la carretera de la Rabassa de Sant Julià. Segons va informar la policia, el vehicle implicat va perdre el control i va anar a parar a un prat on va romandre bolcat. El turisme estava ocupat per dos homes que van sortir pel seu propi peu; els bombers els van traslladar en dues ambulàncies a l’hospital. El cap de guàrdia del cos de rescat va explicar que el conductor i el passatger presentaven “diversitat de lesions i estaven politraumatitzats”, tot i que les ferides no eren gaire greus. Va assenyalar, a més, que el vehicle, de matrícula andorrana, circulava de pujada en direcció a la Rabassa i en un revolt va saltar pel costat de la tanca de protecció caient a un camp proper a la zona del darrere de les escoles lauredianes. Els bombers van intervenir en el rescat amb quatre dotacions, un camió d’excarceració, dues ambulàncies i el vehicle del cap de guàrdia.