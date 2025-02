El serial del cas CBD va viure ahir un nou episodi amb la vista davant del Tribunal Superior. La defensa va tornar a demanar l’absolució del jove o, en el pitjor dels casos, la rebaixa de la pena de quatre a tres anys, la mínima pels delictes imputats. La Fiscalia va advocar perquè es mantingui la decisió inicial de Corts, que van ser quatre anys de presó, 18 mesos ferms i set anys d’expulsió.

L’advocada de la defensa, María José Párraga, va plantejar la seva intervenció sobre dos pilars: si el material comissat era droga i, en cas que ho fos, si el seu representat va incórrer en un delicte de narcotràfic. Un procediment que hauria demostrat la innocència del jove hauria estat el buidatge del seu telèfon per buscar missatges incriminatoris. Una pràctica que se sol fer quan hi ha sospites de narcotràfic, però que no es va demanar durant la instrucció del cas, segons va explicar Párraga.

“En casos més simples s’ha demanat que es bolqui el telèfon per veure on l’ha comprat” María José Párraga, Advocada

L’únic moment en el qual es va intentar accedir al mòbil va ser al principi del cas, quan el noi encara no tenia advocat i es va negar a cedir-lo. “Ell pot negar-se a donar el telèfon perquè és un dret que l’assisteix, però això no vol dir que no es pugui demanar posteriorment”, va explicar Párraga als mitjans després de la vista. Aquest mecanisme és l’habitual en causes similars, inclús en aquelles que no tenen tanta complexitat. “En casos molt simples, com el d’algú fumant marihuana, s’ha demanat que es bolqui el telèfon per veure on l’ha comprat”, va afegir Párraga, que va assegurar que, si s’hagués fet amb el seu representat “no haurien trobat res”. A més, negar-se incialment no era cap obstacle per ordenar el bolcatge. “El batlle pot ordenar l’escorcoll del telèfon igual que va demanar el registre del pis, i que es negués en un principi no és cap indici que porti a la conclusió que és un traficant de droga”, va explicar.

“Espero que el tribunal entengui que el CBD no és marihuana, tal com ha defensat el meu fill” Mercedes Chamorro, Mare de l’acusat

L’acusació de narcotràfic tampoc se sostindria a causa de la naturalesa del producte. Tal com es va dir a la vista de Corts i es va repetir ahir, si l’objectiu final era vendre droga, cap consumidor de marihuana adquiriria un producte amb una concentració de THC tan baixa (0,3%) que no té la capacitat d’alterar la consciència, va sentenciar Párraga.

L’altre pilar de la defensa va ser si el CBD es podia considerar droga tòxica. Per a la defensa, les proves pericials, els testimonis que van explicar que una concentració del 0,3% no és considerada droga, els informes de diverses entitats internacionals que donen suport a aquesta teoria i el fet que el producte anava etiquetat com “d’ús industrial” eren suficients per considerar que no es tractava d’una droga.

La Fiscalia no va comprar cap dels arguments de la defensa i va demanar que es mantingui la pena. El ministeri públic va argumentar que la gran quantitat de CBD que es va trobar indicava clarament que el producte estava destinat a la venda, ja que, tal com van explicar diversos testimonis davant del Tribunal de Corts, en tractar-se d’un producte natural s’hauria acabat fent malbé abans que el noi el pogués consumir. La fiscal també va apuntar que el buidatge del telèfon es va demanar, però que l’acusat s’hi va negar, i per això no es va poder accedir al mòbil durant la instrucció.

LA CULPA D’UNA MARE

La mare del jove, Mercedes Chamorro, va assegurar a la sortida de la vista que si la resolució del Superior no és favorable, “continuarem endavant” i el cas podria arribar a sales superiors. El punt més important per Chamorro era deixar clar que el producte no era droga, sinó que formava part del tractament del seu fill per l’epilèpsia que pateix. La dona va afegir que espera que “el tribunal entengui que el CBD no és marihuana, tal com ha defensat sempre el meu fill”, que va complir 14 mesos de presó preventiva per demostrar la seva innocència.

El cas per Chamorro ha estat una “injustícia” de la qual se’n culpa pel fet d’haver tret a la llum que diversos comerços del país estaven venent el mateix producte pel qual s’ha jutjat al seu fill. Un fet que creu que “va fer mal a Andorra” i que sospita que va empènyer el veredicte desfavorable del Tribunal de Corts.

