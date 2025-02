Comença la liquidació dels immobles de BPA

El març de l’any passat la Batllia decretava la cessació de pagaments i la fallida de Banca Privada d’Andorra (BPA). El banc intervingut passava de l’estadi de resolució administrativa a la liquidació concursal sota l’administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). És en el marc d’aquest procés que s’han començat les vendes públiques de propietats del banc. Es van subhastar inicialment quatre vehicles i ara s’ha començat amb els béns immobles; una cinquantena de característiques diverses –xalets, pisos, terrenys– que l’entitat va acumular durant anys per casuístiques lligades a l’operativa financera, com ara processos d’embargament per deutes hipotecaris. Unes operacions que s’aniran succeint els mesos vinents de les quals s’informa a través del BOPA. La primera subhasta estava prevista per a aquesta setmana i era la d’un habitatge unifamiliar a Anyós valorat després de la taxació en 911.234 euros. El preu de sortida de la subhasta, tal com marca la legislació, era el corresponen al 90% del peritatge, 820.110 euros. Són els despatxos del saig els que se n’ocupen i organitzen les vendes públiques en seu judicial a demanda de l’AREB. El BOPA d’aquesta setmana informava d’una segona subhasta, prevista per a l’11 de març. En aquest cas, és un edifici situat a Canillo i el terreny circumdant, amb una superfície total de 449 metres quadrats.

La valoració d’aquesta segona propietat és d’1,81 milions i, com en el cas anterior, el preu de sortida és del 90% d’aquesta taxació, 1,63 milions d’euros. L’edifici, conegut com a hotel Font i situat a l’avinguda Sant Joan de Caselles, té consideració de plurifamiliar sense divisió horitzontal i l’ús de l’edifici és d’habitatge. Consta de planta baixa (al seu dia s’havia explotat com a restaurant) i de quatre plantes en alçada. L’edicte publicat al BOPA precisa que es troba desocupat. L’avís al BOPA informa els possibles interessats a participar en el procés de venda pública de les condicions per fer-ho. És imprescindible haver consignat prèviament el 15% del preu de sortida de la subhasta, en aquest cas 245.159 euros.

EL PROCÉS

El consell d’administració de l’AREB va acordar el maig del 2023 demanar la liquidació concursal de BPA, un cop finalitzat el procés de revisió de comptes que tenia com a objectiu regularitzar els diners de procedència lícita. Una tasca que va permetre el desbloqueig i el traspàs del 96% dels clients. L’organisme va justificar la petició perquè s’havien complert els objectius de la resolució, amb el traspàs de gran part dels clients actius, i en constatar-se que BPA ja no representava un risc en el sistema financer d’Andorra. Es considerava el procediment concursal com el que aportava més seguretat jurídica i menys despesa pública. Deu mesos després la Batllia decretava la cessació de pagaments i la fallida del banc i nomenava com a administradora judicial l’AREB i, per tant, responsable de la liquidació amb l’Autoritat Financera Andorrana com a entitat controladora. No obstant això, la resolució de la Batllia fixava la data de la cessació de pagaments i fallida als 18 mesos anteriors al pronunciament i, per tant, el setembre del 2022. Així, va culminar el procés de traspàs de comptes en ser la data límit que s’havia donat als titulars perquè acreditessin l’origen lícit dels diners. El 4% dels clients i uns 700 milions van ser considerats no traspassables i la informació es va traslladar a la justícia.

El mateix mes de març de l’any passat l’Autoritat Financera Andorrana revocava l’autorització administrativa per a l’exercici de l’activitat bancària a BPA, un cop iniciat el procés de liquidació, que ara està seguint el curs ordinari. La previsió és que els tràmits relatius als béns immobles es puguin culminar durant aquest any. Enguany –en menys d’un mes– es complirà una dècada de la caiguda del banc.

CALENDARI

1 L'AREB EN DEMANA LA LIQUIDACIÓ CONCURSAL

Un cop finalitzat el procés de regularització de comptes, el consell d’administració acordava el maig del 2023 demanar la liquidació concursal de BPA.

2 LA BATLLIA DECRETA LA FALLIDA DE BPA

El març de l’any passat, deu mesos després de la petició, la Batllia decretava la fallida de BPA i nomenava administradora judicial la mateixa AREB.

3 SUBHASTA DE PROPIETATS DEL BANC

En el marc del procés de liquidació s’han organitzat les primeres subhastes de propietats de BPA; de moment les de quatre vehicles i dos immobles.