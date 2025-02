Bombers sufoca un incendi a Sant Julià

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta matinada, al voltant de les 4:45, els bombers han rebut l'avís d'un incendi al tercer pis d'un edifici de l'avinguda Verge de Canòlich, 103, a Sant Julià. Fins a l'indret s'hi han desplaçat tres dotacions, un camió de foc, un camió escala i una ambulància, juntament amb 10 efectius. L'extinció del foc "ha sigut senzilla, ja que quan hem arribat el foc estava quasi extingit" i no s'ha hagut d'evacuar l'edifici. Els efectius han "rematat" l'incendi, provocat per un matalàs que s'ha cremat. Un home, de mitjana edat, i que vivia al pis, ha sigut traslladat a l'hospital "per precaució" per inhalació de fum.