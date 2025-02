Andorra Business i la Cambra organitzen una missió al Canadà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) organitzen del 2 al 5 de juny una missió empresarial multisectorial al Canadà (Montreal i Toronto).

L’objectiu de la missió és que les empreses puguin aproximar-se i conèixer un ecosistema innovador, referent en sectors com les tecnologies de la informació, les energies renovables, la intel·ligència artificial, les indústries creatives així com en el sector del turisme i esports d’hivern. Aquest viatge s’ha concebut com una oportunitat inspiradora per potenciar el creixement i la internacionalització de les empreses andorranes.