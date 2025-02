Mor el doctor Antonio Ruiz, un dels pioners de la medicina a Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El doctor Antonio Ruiz Garcia ha traspassat avui als 88 anys a causa del càncer que patia. El difunt era metge generalista i va ser el doctor de referència per als pacients amb problemes de traumatologia a Andorra durant molts anys, quan no hi ha havia facultatius d'aquesta especialitat.

Antonio Ruiz va ser a més metge de l'FC Andorra durant els noranta. El seleccionador nacional i en aquell moment jugador del club tricolor, Koldo Álvarez, el recorda en una conversa amb el Diari com una "persona molt afable, que ens cuidava molt i que estava sempre pendent de nosaltres". Álvarez ha destacat que era una persona "molt propera" amb l'equip i que va tenir una relació molt especial amb ell perquè va ser qui li va diagnosticar la greu lesió de genoll que va patir. L'exjugador Justo Ruiz ha expressat al Diari que "ha estat un cop molt gran perquè era una persona molt estimada" i ha afegit que "des del primer dia va ser una figura importantíssima no només com a doctor sinó també com a gestor, perquè sempre estava disponible per a qualsevol cosa".

El doctor Ruiz està considerat uns dels pioners de l'atenció mèdica a Andorra, quan compartia exercici amb els doctors Pallarés, Escoda, Vilanova i Cardelús.

El funeral pel doctor Ruiz es celebrarà demà dissabte a les 11 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.