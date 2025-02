El Govern apuja fins als quatre milions els ajuts al sector primari

Agricultors i ramaders tenen a l’abast un nou paquet de mesures econòmiques. Així ho va anunciar, ahir, el portaveu de l’executiu i ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que va precisar els dos pilars en què es fonamenten els nous incentius: augmentar la productivitat i garantir el relleu generacional del sector primari. “El sector agrícola i ramader és fonamental per mantenir el nostre entorn natural i produir carn de qualitat i proximitat”, va apuntar Casal. Així, la partida econòmica reservada a les ajudes directes d’Agricultura i Ramaderia arribarà aquest 2025 als quatre milions d’euros, una quantitat que suposa un increment del 10% respecte de l’any passat i del 35% si es tenen en compte les partides dels dos últims anys (des de l’inici de la legislatura). Les mesures han pogut tirar endavant gràcies a l’aprovació del pressupost dels reglaments requerits per poder-les impulsar. Casal va voler ressaltar que el sector és una prioritat per al Govern i va insistir en la necessitat de fer atractiva la dedicació als treballs que impliquen la pagesia i la cria del bestiar.

“Agricultors i ramaders són essencials per mantenir la natura i produir carn de qualitat”

Guillem Casal, Ministre d’Agricultura i Ramaderia





Les noves línies d’impuls del sector són diverses. S’ha augmentat, per exemple, l’ajuda diària (vinculada a les pràctiques tradicionals de muntanya) per als ramaders que tenen egües adultes de races pesants i per a les anolles de la raça bruna d’Andorra. “L’ajuda és una manera de reconèixer la contribució que fan els ramaders al pastoralisme, la conservació del paisatge i la biodiversitat. A banda, però, també és una forma d’incentivar la renovació dels ramats de la raça bruna d’Andorra”, va puntualitzar el ministre. El Govern també ha decidit crear un nou segell, amb règim de producció associat, que reconegui la qualitat de la carn dels cabrits transhumants. La creació del distintiu s’acompanya, a més, d’una ajuda al foment d’aquest producte: un suport a l’engreix de 35,91 euros per cap alimentat i sacrificat al Principat, ja que aquest bestiar transhumant pastura a Andorra a l’estiu, però, arribades les temperatures baixes, passa a altres territoris on pugui péixer en millors condicions (molts moren fora del país i el Govern es vol garantir el sacrifici al territori). Aquests ramats transhumants suposen gairebé el 70% de la cabana ramadera ovina i cabruna. S’espera que el nou segell enfili la producció fins als 500 caps (corders i cabrits) i ampliar, d’aquesta manera, l’oferta de producció de carn local.

Dues noves ajudes més de pes beneficien el sector agrícola. Per una banda, l’executiu ha volgut fomentar la producció de trumfes començant a comercialitzar-les sota el distintiu Trumfa de qualitat controlada d’Andorra. Per l’altra, la producció de mel i productes derivats de l’apicultura s’ha impulsat a través del segell Mel de qualitat controlada d’Andorra. En el cas del conreu de trumfes, l’agricultura rebrà una ajuda de 5.000 euros per any i hectàrea conreada. Quant als apicultors, aquests podran beneficiar-se d’un incentiu en funció del nombre d’arnes vives que puguin acreditar. Més ajudes a qui més arnes tingui: des de les 10 fins a les 150. És a dir, algú que en tingui entre 10 i 20 rebrà 50 euros per arna i any mentre que un apicultor que en tingui entre 101 i 150 n’aconseguirà 65. Un altre nou suport pecuniari està destinat a la producció de vi (que ja estava assistida). Des d’ara, els productors de vins compten amb un nou concepte d’ajuda vinculat al segell Vi de qualitat controlada d’Andorra: en funció del grau de dificultat del conreu (pendent), s’atorgarà un incentiu de 2.000 euros (pendent inferior al 25%) per any i hectàrea o de 4.000 (superior al 25%).

FARRATGE ALLIBERAT

Casal, finalment, va voler destacar ahir que paral·lelament a l’aprovació del paquet de mesures d’impuls també es va voler acordar l’eliminació dels contingents a la importació de farratges (aliment del bestiar: alfals, herba, palla...) i pinso. “Era una petició llargament reclamada per part dels ramaders.” Malgrat, però, que aquesta caiguda dels contingents no tindrà un gran impacte econòmic, Casal sí que va reconèixer que penalitzava el sector “en termes de productivitat i econòmics”.

LES NOVES MESURES

CARN TRANSHUMANT

L’executiu subvenciona l’engreix de cabrits transhumants sacrificats al país.

CONREU DE VINYA

La producció de vi suma una nova ajuda en funció de la inclinació (dificultat) del terreny.

PRODUCCIÓ DE MEL

Govern dona suport econòmic als apicultors amb quantitats que fluctuen segons les arnes vives acreditades.

IMPULS A LA TRUMFA

Els agricultors rebran 5.000 euros per any i hectàrea sempre que comercialitzin el producte.