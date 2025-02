Dos ferits en bolcar un cotxe a Sant Julià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues persones han resultat ferides a causa d'un accident que s'ha produït a tocar de les vuit del matí a la carretera de la Rabassa de Sant Julià. El vehicle ha perdut el control i ha anat a parar a un prat on ha quedat bolcat, segons ha informat la policia.

El turisme estava ocupat per dos homes que han sortit pel seu propi peu del cotxe i han estat traslladats en dues ambulàncies pels bombers a l'hospital. El cap de guàrdia del cos de rescat ha explicat que el conductor i el passatger presentaven "diversitat de lesions i estaven politraumatitzats", tot i que les ferides no semblarien molt greus. I ha assenyalat que el vehicle, de matrícula andorrana, circulava de pujada en direcció a la Rabasssa i en un revolt ha saltat pel costat de la tanca de protecció fins caure a un camp per la zona del darrere de les escoles lauredianes.

Els bombers han intervingut en el rescat amb quatre dotacions, un camió d'excarceració, dues ambulàncies i el vehicle del cap de guàrdia. Els agents han hagut de fer neteja de la zona afectada de la carretera pel trencament de mobiliari urbà.

Sinistre a Canillo

El cap de guàrdia de bombers ha indicat que anit va haver d'intervenir per atendre tres persones ferides en un accident a l'Aldosa de Canillo. El sinistre es va produir quan un vehicle de matrícula estrangera que circulava des del Tarter a Canillo va sortir de la via i va impactar contra una paret. Els fets van tenir lloc poc després de les 21 hores i els tres ferits van patir lesions lleus, segons ha afirmat el responsable de guàrdia de bombers.