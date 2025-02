La delegació andorrana a l'OSCE-PA destaca la cooperació internacional en ciberseguretat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegació del Consell General a la 24a sessió d'hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, celebrada a Viena, ha destacat que l'ús de la intel·ligència artificial en atacs de ciberseguretat "és un repte que requereix una resposta més forta, coordinada i multilateral per garantir la protecció de les nostres infraestructures digitals, institucions i ciutadans." En paraules de la cap de la delegació Meritxell López, "això ha d'estar al capdavant de les nostres agendes polítiques i legislatives." López ha ressaltat que aspectes com l’amenaça nuclear, l’emergència climàtica i la ciberseguretat requereixen la necessitat de “la cooperació internacional, el respecte al dret internacional i el compromís amb l'estabilitat i la seguretat global com a denominador comú”. Més concretament, i sobre el canvi climàtic, ha remarcat que “no només és un risc en si mateix, sinó que també agreuja altres amenaces, alimentant els conflictes i creant desigualtat i vulnerabilitat”.

En les dues jornades en què s'ha dividit l'assemblea, també s'ha parlat de la lluita contra l'extrema dreta, la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna o l'efecte de les noves tecnologies i de les xarxes socials sobre els processos electorals. La delegació andorrana, encapçalada per Meritxell López, ha estat formada per Pol Bartolomé, Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Noemí Amador.