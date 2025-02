Debacle C1

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els resultats de la darrera convocatòria d’exàmens oficials del català –la realitzada el mes de gener passat– han estat especialment negatius per als qui participaven en la prova per obtenir el nivell més alt, el C1 (aquest cop no s’organitzava de C2, que és el títol que acredita els coneixements més elevats). Dels 104 participants, han estat declarats no aptes més del 60%, un total de 68 persones per les 36 que han superat l’avaluació. Els resultats es donaven a conèixer ahir i a partir d’avui tothom podrà recollir les qualificacions exactes al ministeri de Cultura. Els qui vulguin demanar explicacions sobre la correcció ho hauran de formalitzar entre el 3 i el 7 de març, ambdós dies inclosos, lliurant al servei de Tràmits de Govern el document de sol·licitud específica per a aquesta gestió. Les consultes s’efectuaran el 21 de març de les 9 a les 13 hores.