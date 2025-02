La conscienciació i sensibilització de l'actualitat digital centra la 3a jornada CISO

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 3a Jornada CISO, impulsada per Andorra Digital amb experts i responsables de la seguretat de la informació, s'ha centrat en la importància de conèixer tot allò que envolta el món digital, sobretot si es tracta d'infraestructures amb especial importància al país. En aquest sentit, el director del programa de Transformació Digital, David Vicente, ha recalcat que s'ha de seguir les tendències, però també s'ha de fer tot un treball de prevenció, sensibilització i conscienciació dels riscos als quals estan sotmesos tant les empreses privades com les publicoprivades del sector. "Són empreses que gestionen infraestructures essencials per al país, i són els principals afectats de tota aquesta situació. Ells mateixos han de ser els primers coneixedors del que està passant al món", ha explicat.

La tecnologia mai para de perfeccionar-se i millorar, un fet que es pot trobar en els ciberdelinqüents, que sempre tenen la capacitat de crear sistemes més sofisticats a través d'eines com la intel·ligència artificial (IA) per contrarestar les defenses que es posen. Així doncs, Vicente ha recalcat que poder fer aquests exercicis de sensibilització formen part de l'impuls de l'ecosistema digital. Altrament, s'ha mencionat que l'Agència de Ciberseguretat Andorrana (ANC-AD) ha vist un increment en els nivells de resiliència de les empreses i entitats locals, tot i que "encara queda molt recorregut, però pensem que estem millorant i que cada cop som més resilients". "No ens podem aturar mai, perquè la tecnologia no té mai fi. Hi ha una voluntat de creixement i de millora continua", ha incidit Vicente.

Finalment, Vicente ha recordat que la seva voluntat és poder anar "teixint relacions", ja que és fonamental per "no estar aïllat". Així mateix, l'ANC-AD està desenvolupant un treball proper i específic per a cadascun dels àmbits prèviament esmentats i tractats durant la jornada, en col·laboració amb Andorra Digital, per donar a conèixer la tessitura i la idiosincràsia de la ciberseguretat nacional.