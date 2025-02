La CASS no recupera els diners d’una baixa concedida per error

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seguretat Social va comprovar, dotze mesos després d’haver concedit una baixa per malaltia, que la treballadora afectada no complia els requisits i que, per tant, havia estat pagant la prestació per error. El gener del 2023, quan la CASS s’adona de la irregularitat, inicia el procés per suspendre el pagament de la baixa laboral i de reclamació dels 13.036 euros que havia pagat indegudament. També demana 1.247 euros més per prestacions de reemborsament que tampoc no hauria d’haver pagat. L’explicació de tot plegat és que quan es va posar de baixa, l’assalariada únicament havia treballat 56 dies. I la llei estableix que el dret a cobrar per una incapacitat es genera sumats 90 dies de cotització durant els sis mesos anteriors a la malaltia o l’accident no laboral, o 180 dies en els 24 mesos anteriors al succés que genera la baixa. La dona no complia cap dels dos requisits. La reclamació econòmica de la CASS va arribar als tribunals i la Batllia la va desestimar. La Seguretat Social va recórrer contra la sentència i ara s’acaba de pronunciar la sala administrativa, que ha estimat parcialment el recurs de la parapública, declarant que els actes de reconeixement de la prestació de baixa acordada “incorren en causa d’anul·labilitat i s’anul·len”. Però la resolució no implica el retorn dels diners reclamats.