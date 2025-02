Andorra Business i la Cambra organitzen una missió empresarial multisectorial al Canadà

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), organitzen del 2 al 5 de juny una missió empresarial multisectorial al Canadà (Montreal i Toronto). Aquesta iniciativa estarà institucionalment encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, i presidenta d'Andorra Business, Conxita Marsol, el secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas.

L'objectiu de la missió és que les empreses d'Andorra puguin aproximar-se i conèixer un ecosistema innovador, referent en sectors com les tecnologies de la informació, les energies renovables, la intel·ligència artificial, les indústries creatives així com en el sector del turisme i esports d'hivern. Aquest viatge s'ha concebut com una oportunitat inspiradora per potenciar el creixement i la internacionalització de les empreses andorranes.

Durant la missió, els participants podran optar per formar part d'un programa grupal que inclou visites a entitats i espais empresarials d'interès, o sol·licitar l'organització d'una agenda individual adaptada als seus objectius específics al mercat canadenc. D'aquesta manera, la finalitat és seguir facilitant la internacionalització de les empreses a través, també, de contactes estratègics en aquest mercat.

Aquest esdeveniment s'inscriu en el marc de les excel·lents relacions bilaterals entre Andorra i el Canadà en els àmbits econòmic, turístic i cultural, oferint una plataforma única per enfortir els lligams comercials i explorar noves sinergies.