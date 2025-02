El Thyssen inaugura una exposició sobre Cuixart

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Carmen Thyssen va inaugurar ahir una nova exposició. La mostra rep el nom de Vincles. Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen i té com a objectiu commemorar el centenari del naixement de l’artista. La mostra té com a principal objectiu establir vincles entre l’artista català i les col·leccions que hi ha al Museu Carmen Thyssen a través dels diàlegs artístics.