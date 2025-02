Restriccions en el servei de bus per les rues de Carnaval

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d'autobusos de diverses parròquies patirà restriccions per la celebració de les rues de Carnaval de demà divendres 21 de febrer. Així ho ha anunciat Mou-te en bus, que ha avisat que a Encamp, Ordino i la Massana es modificarà l'horari dels busos. En concret, a Encamp, el trajecte de la L2, L3 i L4 es veurà afectat en els dos sentits de la marxa, entre les 10 i les 10:30 hores. En aquest sentit, els autobusos de pujada circularan amb normalitat fins a la rotonda de l'antic telecabina, passant per carrer Mirador d'Encamp i enllaçant amb la CG2. De baixada no canviarà el recorregut.

Pel que fa a Ordino, el carrer Mossèn Cinto Verdaguer estarà tallat al trànsit, entre les 10 i les 11:30 hores. Durant aquest temps el trajecte dels busos es modifica i circularan per la Travessia d'Ordino (CG3). A la Massana, el carrer Sant Antoni romandrà tallat al trànsit, de 10:15 a 11:20, en ambdós sentits. La restricció afectarà les línies L5 i L6.