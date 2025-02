La residència Faber Andorra acollirà sis artistes aquest any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La residència Faber Andorra acollirà sis artistes, creadors i investigadors aquest any. Així ho ha anunciat el director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, aquest matí. "És l’any que més candidatures hem rebut, 124, i podem dir que el programa està consolidat. Formar part de la xarxa Faber ens permet posar el nom del país en el panorama internacional de creadors i investigadors i, a més, aquests aporten un valor afegit al país, a través de la difusió dels seus projectes a la societat andorrana" ha explicat Joval, tot recordant que des del 2019, per la residència hi han passat 35 professionals.

Entre els artistes que hi faran estada hi ha l'escriptora, mestra i logopeda catalana, Montse Homs, que serà la primera resident, entre el 6 i el 26 de març, així com l'artista experimental de Hong Kong, Jolene Mok. Per la residència de la Massana també hi passarà l'investigador croat Željko Trbušić, els dramaturgs David Martínez i Laura R. Galletero i l'artista interdisciplinari dels Països Baixos, Johannes Christopher.

Convocatòria per fer estada a la residència Faberllull Olot

El director del Departament de Promoció Cultural ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria perquè creadors andorrans puguin fer estades individuals a Faberllull Olot. L’objectiu de la iniciativa, segons Joval, és afavorir la mobilitat dels creadors i investigadors d’Andorra perquè puguin aprofitar la xarxa de residències de la mateixa manera que ho fan els estadants de l’homòloga andorrana.

El període de presentació de candidatures per a la selecció de creadors i investigadors dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats que vulguin fer una estada individual a Faberllull Olot estarà obert des del 26 de febrer fins al 27 de juny i la durada de l'estada és d’una setmana, del 17 al 24 de novembre.