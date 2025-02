Llibertat amb càrrecs per al conductor del sinistre mortal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor de 71 anys, veí del Baix Llobregat, acusat de causar la mort del motorista andorrà de 21 anys va sortir dimarts en llibertat amb càrrecs, segons informa el diari Segre. L’home va ser detingut diumenge com a presumpte autor de l’accident mortal a l’N-260 a Montferrer i Castellbò, segons van informar fonts judicials, acusat d’homicidi per imprudència greu. Com apuntaven les primeres hipòtesis, els mossos van determinar que va realitzar un canvi de sentit, incorporant-se a la via sense comprovar que hi havia una moto en direcció Andorra, fet que va provocar el sinistre i la mort del jove del Principat. Va donar negatiu en la prova d’alcohol i drogues i es desconeix si se li ha retirat el carnet de conduir. L’acusat haurà de presentar-se al jutjat quan sigui requerit.